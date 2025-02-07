Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.10 комментариев
Взрывы прогремели в украинском Староконстантинове
Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой области Украины, в городе Староконстантинове произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
Кроме того, новые взрывы произошли в Киевской области Украины. СМИ сообщают о взрывах в городе Белая Церковь, передает ТАСС.
Напомним, в Староконстантинове расположен военный аэродром. Также взрывы произошли в Киеве, Кривом Роге и Ахтырке.