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Тбилиси пообещал прекратить «диктатуру» западных посольств
Вице-спикер парламента Грузии Теа Цулукиани заявила о намерении властей страны прекратить «диктатуру» западных посольств и местных НПО в грузинской политике, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Посольство США как минимум ничего не делает для того, чтобы в нашей стране была конструктивная обстановка и не было такой поляризации. Оно содействует этому, вовлечено в это, и не только посольство США, но и другие посольства», – заявила зампред парламента телекомпании «Рустави-2».
«Есть также диктатура НПО. Все это надо нейтрализовать, надо завершить!» – призвала она.
Теа Цулукиани отметила, что грузинские власти «годами жили в такой реальности (диктатуры), многое нам приходилось учитывать».
«Когда я была министром юстиции, регулярно иностранные визитеры пытались оказать давление, требуя освободить из тюрьмы того или иного «национала» (члена саакашвилевского «Единого национального движения»). А когда я была министром культуры, посол одной крупной западной страны, не США, требовал реализовать те проекты, которые сам считал приоритетом, стучал по столу, жаловался премьер-министру», – рассказала вице-спикер.
«Со мной в таком тоне родители не позволяли себе разговаривать. Это оскорбление всей страны, это диктатура», – заявила она.