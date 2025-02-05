Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.10 комментариев
Фетисов рассказал, как Константинов показал средний палец Клинтону в Белом доме в 1998 году
Вячеслав Фетисов поделился историей о том, как Владимир Константинов, бывший защитник «Детройт Ред Уингз», показал средний палец Биллу Клинтону на приеме в Белом доме, когда тот спросил, кто является лучшим хоккеистом.
Вячеслав Фетисов, бывший игрок «Детройт Ред Уингз», поделился забавной историей о своем товарище по команде Владимире Константинове, который продемонстрировал средний палец президенту США Биллу Клинтону.
Как сообщает РИА «Новости», это произошло в 1998 году, когда команду чествовали в Белом доме после победы в Кубке Стэнли. Константинов, который оказался прикованным к инвалидному креслу после автомобильной аварии, вошел в историю этим жестом.
Фетисов рассказал, что во время встречи Клинтон подошел к «Русской пятерке», выразил свое восхищение их вкладом в победу и пообещал, что американские достижения в лечении черепно-мозговых травм помогут Константинову вернуться на лед. В какой-то момент Фетисов попросил своего друга показать Клинтону, кто лучший хоккеист в мире, на что Константинов ответил поднятым средним пальцем. Президент был явно удивлен и поинтересовался, был ли раньше подобный случай в Белом доме.
История имела продолжение, когда спустя некоторое время Фетисов встретился с Клинтоном на праздновании 75-летия Бориса Ельцина. Жена Фетисова напомнила Клинтону об инциденте с фотографией, которую президент не подписал. В ответ Клинтон дал визитку и попросил прислать фото для автографа, чтобы исправить это недоразумение. Этот случай стал еще одним примером дружеских и непринужденных отношений между российскими хоккеистами и американским президентом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Фетисов, известный как прославленный защитник и легендарный капитан сборной СССР и ЦСКА, был заявлен за армейский клуб для участия в чемпионате КХЛ.