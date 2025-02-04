Стартовал XIII сезон инженерного чемпионата CASE-IN

Tекст: Валерия Городецкая

Чемпионат CASE-IN, поддерживаемый платформой «Россия – страна возможностей», стартовал 4 февраля 2025 года. В мероприятии участвуют школьники, студенты и молодые специалисты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Они будут разрабатывать уникальные проекты для ключевых направлений России. Лучшие участники смогут получить дополнительные баллы ЕГЭ, оплачиваемые стажировки и карьерные перспективы.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов отметил рост спроса на инженеров. «За три года спрос на инженеров вырос в 2,5 раза. Чемпионат CASE-IN стал эффективным инструментом для формирования кадрового резерва компаний топливно-энергетического комплекса и смежных отраслей», – заявил он. По данным проекта, 90% школьников поступили в профильные вузы, треть из них с дополнительными баллами ЕГЭ, а 30% студентов получили приглашения на практику.

Статс-секретарь – замминистра энергетики Анастасия Бондаренко подчеркнула важность чемпионата для молодежи. Министерство энергетики поддерживает CASE-IN, видя в нем способ популяризации энергетики и подготовки лидеров отрасли, отметила она. Чемпионат объединяет школьников, студентов и специалистов, помогая им решать реальные производственные задачи.

С 2013 года CASE-IN объединил более 120 тыс. участников из России и ближнего зарубежья. Он включен в инициативу «Наука побеждать» и план Десятилетия науки и технологий в России. Основатель чемпионата Артем Королев подчеркнул практическую направленность заданий для участников, которые готовят лидеры отрасли.