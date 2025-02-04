Экс-замначальника украинского Генштаба Романенко заявил о негативных последствиях отсутствия молодежи в ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко указал на проблемы, связанные с высоким средним возрастом украинских военнослужащих и нехваткой молодежи в армии, передает ТАСС. По его мнению, именно эти факторы мешают вооруженным силам Украины эффективно противостоять Вооруженным силам России.

Романенко отметил, что средний возраст военнослужащих ВСУ за последние два года увеличился с 42 до 43 лет. Он подчеркнул, что отсутствие молодых кадров оказывает негативное влияние на потенциал украинской армии, что сказывается на ее действиях на фронте. Генерал высказал мнение, что уже второй год подряд ВСУ не удается остановить наступление российской армии.

Кроме того, Романенко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, согласно украинскому законодательству, отвечает за вопросы безопасности и дипломатии. Поэтому, по мнению генерала, Зеленскому неизбежно придется принимать решения по снижению мобилизационного возраста, несмотря на их непопулярность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине застрелили сотрудника военкомата в городе Пирятин, который находился в Полтавской области. Украинские власти предложили продлить сроки прохождения медицинской комиссии для лиц, которые признаны ограниченно годными к военной службе. Также сообщалось, что бывшего заместителя начальника региональной таможни на Украине насильно мобилизовали для участия в боевых действиях.