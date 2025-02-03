С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.2 комментария
В Москве столкнулись два автобуса, пострадали пять человек
На Родниковой улице в столице произошло столкновение двух автобусов, пострадали пять человек, сообщил источник в оперативных службах.
Авария произошла у дома №2 по Родниковой улице, согласно предварительным данным, пострадали пять человек, сообщил источник ТАСС.
Между тем в ГУ МВД по Москве сообщили, что, согласно предварительной информации, в результате этой аварии никто не пострадал.
В департаменте транспорта города уточнили, что столкнулись автобус коммерческого перевозчика маршрута № 343 и автобус маршрута № 507 городского перевозчика. На месте работают медики и сотрудники Госавтоинспекции.
В конце января в Москве мужчина за рулем каршерингового автомобиля столкнулся с грузовиком и погиб.