В Ростове-на-Дону обсудили тему безопасности на форуме «Малая Родина – Сила России»

В Ростове-на-Дону состоялся седьмой региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России». В рамках мероприятия обсуждалась актуальная тема безопасности и защиты, собравшая представителей муниципалитетов, федеральных органов власти, силовых ведомств и общественных организаций. Особое внимание было уделено участию глав местного самоуправления из новых регионов и приграничных территорий.

Заместитель полномочного представителя президента в ЮФО Владимир Гурба, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и другие высокопоставленные лица открыли форум.

В своей речи Юрий Слюсарь подчеркнул, что безопасность граждан является приоритетной задачей государства, особенно в Ростовской области, граничащей с прифронтовыми территориями.

«Система обеспечения безопасности гражданских объектов и критической инфраструктуры у нас в регионе с задачами в целом справляется. А с июля прошлого года действует Центр реагирования на угрозы воздушного нападения. Тема деликатная, и многие вещи не для публичной огласки, но в закрытом формате мы поделились своим опытом с участниками форума. И для нас будет полезным перенять практики из других регионов страны», – сказал Юрий Слюсарь.

На форуме прошли мастер-классы и обсуждения на тему коммуникации в кризисных ситуациях, общественного порядка и защиты территорий от ЧС. Участники рассмотрели взаимодействие с добровольцами и вопросы гуманитарной помощи. Глава Мелитополя Галина Данильченко отметила важность обмена опытом между регионами и подчеркнула уникальность опыта муниципальных служащих Донбасса и Новороссии.

Представитель Белгородской области Владимир Жданов, награжденный орденом Мужества, шесть лет возглавлял Шебекинский городской округ. Три из них – во время проведения специальной военной операции. Сегодня он глава Старооскольского городского округа Белгородской области. Он поделился опытом управления в условиях специальной военной операции, отметил изменения в подходе к обеспечению безопасности муниципалитета и подчеркнул, что власти должны адаптироваться к современным реалиям.

Резолюции форума будут представлены на II Всероссийском форуме в апреле в Москве. Организатор форума – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента России.