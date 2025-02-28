Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.2 комментария
На Украине ввели аварийные отключения света
На Украине ввели аварийные отключения света из-за повреждений энергосистемы
В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины введены аварийные отключения электричества вследствие повреждений энергетической инфраструктуры.
В ряде регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры, сообщает ТАСС. Проблемы с энергоснабжением зафиксированы в Днепропетровской области, а также в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» уточнила в своем телеграм-канале, что отключения касаются в первую очередь промышленных потребителей. Повреждение энергообъектов стало причиной таких мер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в Днепропетровской и Одесской областях ввели аварийные отключения электроэнергии, в то время как энергетический объект в Одесской области получил повреждения. Украина в феврале удвоила импорт электроэнергии.