На Украине ввели аварийные отключения света из-за повреждений энергосистемы

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ряде регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры, сообщает ТАСС. Проблемы с энергоснабжением зафиксированы в Днепропетровской области, а также в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» уточнила в своем телеграм-канале, что отключения касаются в первую очередь промышленных потребителей. Повреждение энергообъектов стало причиной таких мер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в Днепропетровской и Одесской областях ввели аварийные отключения электроэнергии, в то время как энергетический объект в Одесской области получил повреждения. Украина в феврале удвоила импорт электроэнергии.