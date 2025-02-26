Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
На Украине ввели аварийные отключения света в двух областях
В Днепропетровской и Одесской областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В Днепропетровской и Одесской областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
В Днепропетровской и Одесской областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии, передает ТАСС. Причиной этих отключений стали повреждения энергетической инфраструктуры.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что операторы системы распределения в этих областях вынуждены применять отключения из-за сетевых ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили о критической ситуации в энергосистеме. На Украине ввели срочные отключения электроэнергии. На Украине произошли аварийные отключения света.