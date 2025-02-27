Следствие запросило домашний арест для экс-замминистра транспорта Чалика

Tекст: Дарья Григоренко

Следствие обвинило Чалика в растрате и подало ходатайство о его домашнем аресте. Дело рассматривается в Дорогомиловском суде Москвы. Следствие требует ограничить свободу Чалика до 24 апреля, передает ТАСС.

На суде представитель следствия заявил о необходимости ареста, отметив, что решение будет принято в ближайшее время. Однако сам Чалик не согласился с обвинениями, заявив в суде, что все его действия были открытыми и честными. Он добавил, что не виновен в предъявленных обвинениях.

Накануне в Москве задержали бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика по уголовному делу о растрате, с ним проводятся следственные действия.