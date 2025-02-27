Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.46 комментариев
В Калининградской области решили не демонтировать ЛЭП в направлении Литвы
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что регион не планирует демонтировать линию электропередачи на Литву после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ.
Литовские власти пока сами не торопятся демонтировать линии электропередачи, и российская сторона тоже не намерена их убирать, указал Беспрозванных, передает ТАСС.
Ранее литовский оператор Litgrid приступил к демонтажу линии электропередачи в направлении России, что стало первым шагом после синхронизации с Европой.