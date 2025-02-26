Депутат Рады сообщил о нехватке 30-40% медиков в госпиталях Украины

Tекст: Денис Тельманов

На Украине наблюдается критическая нехватка медицинских специалистов в госпиталях, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Тараса Тарасенко. По словам политика, дефицит составляет от 30 до 40%, что усугубляется большим количеством раненых и больных.



Тарасенко также подчеркнул, что даже если врачи стремятся служить в медицинских частях Вооруженных сил Украины, их могут отправить на фронт в качестве стрелков. Это создает дополнительные трудности для обеспечения должного медицинского обслуживания в условиях войны.

В свою очередь, ранее депутат Марьяна Безуглая критиковала командование ВСУ за то, что оно отправляет необученных людей в бой, что приводит к значительным потерям. Она также сообщала, что Генштаб ВСУ переводит 20% медицинского персонала в пехоту, а позже были переведены и технические специалисты военной авиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский депутат Тарас Тарасенко сообщил, что подавляющее большинство государственных предприятий Украины, а именно 80%, являются убыточными и находятся на стадии банкротства или ликвидации. Министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявил, что после завершения боевых действий на родину вернутся не более 30% граждан, покинувших страну с начала 2022 года.