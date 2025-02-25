Путина регулярно информируют об успехах казаков на СВО

Помощник президента Миронов сообщил о регулярном информировании Путина о вкладе казаков в СВО

Tекст: Ольга Иванова

Путин регулярно получает информацию о вкладе российского казачества в выполнение задач специальной военной операции, рассказал Миронов на заседании II Большого круга Всероссийского казачьего общества, сообщает ТАСС.

«Президент России регулярно информируется мною о вкладе российского казачества в достижение задач специальной военной операции. Он знает о ваших подвигах на полях сражений и трудовых свершениях», – заявил Миронов.

Он подчеркнул важность поддержки казаков, участвующих в СВО, и предложил принять меры для включения казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил РФ. Также было предложено укрепить взаимодействие с Ассоциацией казачьих вузов и развивать наставничество.

Миронов поблагодарил казаков и атаманов за поддержку курса президента, мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, а также за трудовые успехи в тылу. Он отметил, что казаки часто добиваются успехов вопреки бюрократическим препятствиям, и предложил активно вносить предложения через Всероссийское казачье общество для улучшения совместной работы.

Ранее Путин сообщил, что представители Всероссийского казачьего общества проявляют «беспримерную отвагу и стойкость» в зоне проведения специальной военной операции, Россия гордится их подвигами.