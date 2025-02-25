Артем Жога спрогнозировал завершение горячей фазы СВО к весне 2025 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что события развиваются в соответствии с его прогнозами, сделанными ранее, и высказал мнение, что западные страны никогда не перестанут стремиться ослабить Россию, пишет Ura.ru.

Жога отметил изменение риторики Соединенных Штатов Америки, которые ранее поддерживали политику президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в украинской армии уже давно не было ротации батальонов, а цепочка военных мероприятий нарушена, что ослабляет оборону и затрудняет сопротивление российским войскам.

Кроме того, Жога выразил мнение, что в будущем Зеленский может предстать перед судом с обвинениями в коррупции и хищении средств, которые западные страны предоставляли Украине. По его словам, «огромные суммы воровались», и это станет частью его обвинений.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал спецоперацию единственно верным решением для защиты России и предсказал ее скорое завершение.

По мнению Белого дома, достижение договоренности по завершению конфликта на Украине возможно уже «на этой неделе».