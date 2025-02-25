«Народный фронт» начал обучать инструкторов по первой помощи в Краснодаре

Участниками обучающей программы стали добровольцы из 20 регионов, представляющие команду Молодежки «Народного фронта». В рамках курса они освоят навыки оказания первой помощи и смогут передавать их жителям своих регионов, а также будут выезжать в приграничные зоны и на территорию специальной военной операции.

Курс «Стоп кровь» проводится в рамках проекта «Культура безопасности НФ», это уже второй набор участников. В прошлом году обучение прошли представители из 11 регионов, теперь география значительно расширилась. Обучение включает лекции, практические занятия и ночные фазы, а также отработку навыков на полигоне.

Координатор команды Молодежки «Народного фронта» в Челябинской области Анастасия Фахрутдинова рассказала, что приехала в Краснодар, чтобы освоить навыки оказания первой помощи. «После курса буду обучать ребят из своей команды, студентов и всех желающих», – отметила она.

В процессе обучения волонтеры научатся оказывать первую помощь и стабилизировать пострадавших до приезда медиков.

Инструктор АНО ЦТП «Архангел» Наталья Сорокина отметила высокий уровень вовлеченности участников: «Ребята приехали из разных регионов страны только вчера, а сегодня они полны энергии и «заряжены» на обучение. Уже прошли достаточно хорошие материалы, изучили техники остановки кровотечения».

Курс в Краснодаре курирует руководитель регионального исполкома Народного фронта и АНО ЦТП «Архангел» Федор Геращенко. Старший инструкторский состав Центра тактической подготовки «Архангел» с большим опытом работы в зонах СВО будет курировать дальнейшую подготовку будущих инструкторов.