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«Народный фронт» начал обучать инструкторов по первой помощи в Краснодаре
В Краснодарском крае стартовал всероссийский курс «Стоп кровь» для будущих инструкторов по первой помощи из команды Молодежки «Народного фронта».
Участниками обучающей программы стали добровольцы из 20 регионов, представляющие команду Молодежки «Народного фронта». В рамках курса они освоят навыки оказания первой помощи и смогут передавать их жителям своих регионов, а также будут выезжать в приграничные зоны и на территорию специальной военной операции.
Курс «Стоп кровь» проводится в рамках проекта «Культура безопасности НФ», это уже второй набор участников. В прошлом году обучение прошли представители из 11 регионов, теперь география значительно расширилась. Обучение включает лекции, практические занятия и ночные фазы, а также отработку навыков на полигоне.
Координатор команды Молодежки «Народного фронта» в Челябинской области Анастасия Фахрутдинова рассказала, что приехала в Краснодар, чтобы освоить навыки оказания первой помощи. «После курса буду обучать ребят из своей команды, студентов и всех желающих», – отметила она.
В процессе обучения волонтеры научатся оказывать первую помощь и стабилизировать пострадавших до приезда медиков.
Инструктор АНО ЦТП «Архангел» Наталья Сорокина отметила высокий уровень вовлеченности участников: «Ребята приехали из разных регионов страны только вчера, а сегодня они полны энергии и «заряжены» на обучение. Уже прошли достаточно хорошие материалы, изучили техники остановки кровотечения».
Курс в Краснодаре курирует руководитель регионального исполкома Народного фронта и АНО ЦТП «Архангел» Федор Геращенко. Старший инструкторский состав Центра тактической подготовки «Архангел» с большим опытом работы в зонах СВО будет курировать дальнейшую подготовку будущих инструкторов.