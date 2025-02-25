Wall Street Journal: Британия и Франция удивили отказом от вето против США в ООН

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, Британия и Франция на заседании Совета Безопасности ООН отказались использовать право вето против проекта резолюции, предложенного США, передает «Лента.ру».

Это решение стало неожиданностью для многих, так как обе страны имели возможность блокировать документ, но предпочли не вступать в конфронтацию с Вашингтоном.

Американский проект мог быть отклонен в случае применения вето, однако ни Лондон, ни Париж не захотели осложнять отношения с США.

Дипломаты из Британии и Франции не стали комментировать свое решение, однако источники в дипломатических кругах говорят о возможной координации действий с Вашингтоном.

Спикер МИД Мария Захарова поставила под сомнение искренность Франции и Британии на голосованиях ООН, отметив различие в их позициях в Генассамблее и Совете безопасности.

Американский госсекретарь Марко Рубио раскритиковал антироссийские резолюции ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Генассамблее ООН число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию по Украине, уменьшилось с 141 в 2022 году до 93 в текущем году.