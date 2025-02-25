Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии на голосованиях ООН

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она выразила сомнения в искренности Франции и Британии, задавшись вопросом, «когда Франция и Британия были искренними – коверкали американский проект резолюции или когда одобрили его без поправок».

Захарова отметила, что обе резолюции в Генеральной Ассамблее ООН были приняты с минимальным количеством голосов, что, по ее мнению, более чем показательно.

Она также указала на то, что США внесли свой проект резолюции по украинскому кризису, содержащий универсальный призыв к миру без русофобии, который был изменен поправками ЕС, включая Францию и Британию, и принят.

Позже, по словам Захаровой, этот же проект был представлен в Совете безопасности ООН и одобрен без изменений.

Она подчеркнула, что Франция и Британия, обладая правом вето, могли блокировать проект резолюции США, но не сделали этого.

В завершение Захарова отметила, что резолюция Совета безопасности, не осуждающая Россию и призывающая к миру, имеет преимущественное значение над резолюцией Генассамблеи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты. После этого президент Сербии Александр Вучич извинился за поддержку в ООН антироссийского проекта резолюции по конфликту на Украине. Глава республики пояснил, что Сербия «совершила ошибку», а он сам «был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».