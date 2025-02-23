Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…4 комментария
В Кремле объяснили реакцию Трампа на заявления Зеленского
Песков назвал вполне объяснимой реакцию Трампа на заявления Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему реакция президента США и его команды на заявления Владимира Зеленского была столь резкой, отметив, что ни один президент не потерпит такого отношения.
Песков назвал объяснимой реакцию американского лидера и его команды на некорректные заявления Зеленского. Песков подчеркнул, что ни один президент не будет терпеть подобное отношение к себе, а его команда и соратники не станут терпеть неуважение к своему лидеру, передает РИА «Новости».
Он сделал это заявление в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь президента РФ добавил, что жесткая риторика президента США в адрес Зеленского была ответом на недопустимые высказывания украинского лидера.
Ранее Washington Post сообщала, что решение Владимира Зеленского раскритиковать президента США оказалось ошибочным, что негативно сказалось на отношениях между Украиной и США.
В Белом доме заявили, что Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес президента США.