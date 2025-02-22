Washington Post: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой

Tекст: Александра Юдина

Экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Зеленского критиковать Трампа было ошибкой, передает РИА «Новости».

«Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно потеплел бы к нему... Решение Зеленского наброситься на Трампа определенно было ошибкой», – цитирует ее Washington Post.

По мнению Зеркаль, если бы Зеленский подписал соглашение, Трамп мог бы изменить свое отношение к Украине.

По ее оценке, действия Зеленского стали препятствием для развития более тесного сотрудничества с США, что негативно отразилось на внешней политике Украины.

В настоящее время, по ее мнению, украинские власти должны предпринимать более взвешенные шаги в отношениях с международными партнерами.

В Белом доме заявили, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес Трампа.