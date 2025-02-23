События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.11 комментариев
Депутат Рады сообщил о возможном суде над Зеленским в США за смерть Лиры
Депутат Рады заявил о предстоящем суде над Зеленским в США за гибель журналиста Лиры
Украинский депутат Артем Дмитрук сообщил, что Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста Гонсало Лиры, погибшего в украинской тюрьме.
Как передает РИА «Новости», украинский депутат Артем Дмитрук заявил, что Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Дмитрук отметил, что такое развитие событий возможно из-за заявления Илона Маска.
Днем ранее глава департамента государственной эффективности, предприниматель Илон Маск, заявил, что Зеленский несет личную ответственность за гибель американского журналиста. Маск подчеркнул, что гибель Гонсало Лиры в украинской тюрьме не должна оставаться безнаказанной.
В своем Telegram-канале Артем Дмитрук написал: «Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя будет отвечать перед судом США».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, а также отметил, что Зеленскому не следовало его убивать; в США готовят уголовные процессы против властей Украины.