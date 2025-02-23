События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
За ночь в Киеве произошло шесть серий взрывов
Украинские СМИ шесть раз за ночь сообщали о сериях взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги.
СМИ сообщали о «мощных взрывах» в городе, передает РИА «Новости».
«Военкоры Русской Весны» пишут, что в ходе «мощной атаки на Киев и другие регионы» Украину атаковали «более 200 ударных дронов типа «Герань».
Напомним, взрывы также прозвучали в Одессе, Сумах и Кривом Роге.