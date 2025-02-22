Маск заявил об «увольнении» Зеленского с поста лидера Украины

Илон Маск заявил, что Владимира Зеленского «уволили» с должности президента Украины

Tекст: Мария Иванова

Маск заявил, что Владимира Зеленского «уволили» с должности лидера Украины, передает РИА «Новости».

Это заявление он сделал в соцсети X в ответ на комментарий, в котором обсуждались действия Зеленского по поводу сделки с США по полезным ископаемым.

«Зеленского уволили с его текущей должности», – заметил он.

Пользователь описал, как Зеленский сначала согласился на условия сделки, потом публично отказался и высмеял ее, затем вновь согласился, и только что вновь отказался. В этой связи был задан вопрос о будущем Зеленского как президента.

Ранее Маск также комментировал необходимость проведения выборов на Украине, чтобы Зеленский доказал, что представляет волю своего народа, иначе он будет считаться диктатором. Кроме того, предприниматель отмечал, что украинцы «презирают» Зеленского.

Политолог Владимир Скачко объяснил отказ Зеленского подписать соглашение с США по редкоземельным ресурсам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинское правительство зашло слишком далеко в конфликте с Москвой, а сторонников его продолжения назвал людьми без эмпатии и мозгов. Маск также обвинил украинского президента Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов из-за страха потери власти. Он также высказался о смерти американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме, отметив, что Владимиру Зеленскому не следовало его убивать.