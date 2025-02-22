Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.7 комментариев
Зеленский захотел «справедливый результат» по сделке о редкоземельных металлах
Зеленский выразил надежду на справедливое соглашение с США по редкоземельным металлам
Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для Украины и США.
Зеленский выразил надежду на достижение справедливого соглашения с США в вопросе редкоземельных металлов на Украине. В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, он отметил, что работа над проектом документа между двумя странами продолжается и подчеркнул важность справедливого результата, передает ТАСС.
По его словам, он также обсудил вопросы международной политики в телефонных разговорах с европейскими лидерами, среди которых премьер Хорватии Андрей Пленкович, президент Польши Анджей Дуда, глава Чехии Петр Павел, премьер-министры Швеции и Словении Ульф Кристерссон и Роберт Голоб, а также канцлер Германии Олаф Шольц. Эти переговоры проводились на фоне критики администрации президента США.
Ранее Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств.
Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть».
Также Трамп заявил, что присутствие Владимира Зеленского в ходе обсуждения мирного урегулирования на Украине не имеет никакого смысла, так как у представителя Киева нет «карт в рукаве» на переговорах с Россией.