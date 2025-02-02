Военные ВСУ сочли маловероятным достижение перемирия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают скептицизм относительно возможности достижения перемирия на Украине в нынешних условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN. По мнению одного из украинских военнослужащих, шансы на прекращение огня составляют лишь 30%, поскольку текущая ситуация на фронте не благоприятствует этому. Он подчеркнул: «Все очень сложно».

Другие украинские военные также разделяют мнение о неблагоприятной обстановке. Один из них отметил, что Россия продолжает выигрывать и занимать территории, добавив, что ВСУ фактически нечего противопоставить в ответ. По словам командира одного из батальонов ВСУ, если сейчас будет прекращение огня, это лишь ухудшит положение украинских сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза. Сообщалось, что Европа запросила прикрытие США для миротворческой миссии на Украине. Также отмечалось, что страны Евросоюза разошлись во мнениях по отправке миротворцев на Украину.