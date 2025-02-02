Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.7 комментариев
ВСУ заявили о сомнениях в возможности перемирия на Украине
Военные ВСУ сочли маловероятным достижение перемирия
Украинские военные не видят возможности прекращения огня, оценивая шансы на перемирие лишь в 30%, что связано с текущей обстановкой на фронте и действиями России.
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают скептицизм относительно возможности достижения перемирия на Украине в нынешних условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN. По мнению одного из украинских военнослужащих, шансы на прекращение огня составляют лишь 30%, поскольку текущая ситуация на фронте не благоприятствует этому. Он подчеркнул: «Все очень сложно».
Другие украинские военные также разделяют мнение о неблагоприятной обстановке. Один из них отметил, что Россия продолжает выигрывать и занимать территории, добавив, что ВСУ фактически нечего противопоставить в ответ. По словам командира одного из батальонов ВСУ, если сейчас будет прекращение огня, это лишь ухудшит положение украинских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза. Сообщалось, что Европа запросила прикрытие США для миротворческой миссии на Украине. Также отмечалось, что страны Евросоюза разошлись во мнениях по отправке миротворцев на Украину.