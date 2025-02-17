Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.11 комментариев
В Турции анонсировали встречу Эрдогана с Зеленским по урегулированию на Украине
Алтун: Эрдоган 18 февраля обсудит с Зеленским урегулирование конфликта на Украине
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить стратегические отношения и проблемы, связанные с конфликтом на Украине, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Он отметил, что встреча состоится во вторник, 18 февраля, в Анкаре, по приглашению Эрдогана. По его словам, в ходе переговоров будут рассмотрены аспекты стратегического партнерства между Турцией и Украиной, а также будут обсуждаться шаги для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами. Он добавил: «В ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных вопросах», передает РИА «Новости».
В понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан отметил необходимость принятия сложных решений по территориальной целостности Украины для достижения урегулирования конфликта. Министры иностранных дел ряда европейских стран и представители ЕС на совещании Weimar+ по безопасности подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет признавать результаты переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии, поскольку Киев не участвует в обсуждениях и не был осведомлен о них.