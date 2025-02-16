The Observer: Украина может столкнуться с военными трудностями к лету

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина может оказаться в сложной военной обстановке к началу лета, особенно если Соединенные Штаты приостановят военную помощь, передает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Observer. Источники в Киеве предупредили о вероятности ухудшения ситуации на поле боя.

Украинская армия уже сталкивается со значительными проблемами, включая масштабное дезертирство и трудности с мобилизацией новых военнослужащих. Кроме того, бойцы на передовой испытывают усталость, что усиливает беспокойство по поводу их способности к продолжению боевых действий. В случае прекращения поддержки со стороны США, эти вызовы могут усугубиться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине зафиксировали сбои в работе натовской бронетехники из-за морозов; глава Минобороны Украины заявил о готовности Киева к переговорам; CNN сообщал о пропаже более двадцати американских наемников на Украине.