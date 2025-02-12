Глава Минобороны Украины заявил о готовности Киева к переговорам и попросил оружие

Tекст: Александра Юдина

Умеров подчеркнул важность стабильно поступающих поставок военной помощи от союзников, а также значительное увеличение объемов получаемого вооружения, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что успешные переговоры возможны только при условии сильной позиции Украины на поле боя. Для этого Киеву необходимо дальнейшее укрепление за счет европейских военных ресурсов.

На встрече, по словам Умерова, будут обсуждаться вопросы увеличения объемов военной помощи, что станет возможным благодаря мощностям европейской оборонной промышленности.

Также он подчеркнул, что стабильность и своевременность этих поставок являются ключевыми для украинской стороны в достижении поставленных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский остается главным препятствием для завершения конфликта на Украине.