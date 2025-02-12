За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Глава Минобороны Украины заявил о готовности Киева к переговорам
Глава Минобороны Украины заявил о готовности Киева к переговорам и попросил оружие
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров перед встречей в формате «Рамштайн» заявил о готовности Украины к переговорам с целью завершения конфликта и при этом сообщил о намерении просить европейских партнеров о стабильных и увеличенных поставках оружия.
Умеров подчеркнул важность стабильно поступающих поставок военной помощи от союзников, а также значительное увеличение объемов получаемого вооружения, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что успешные переговоры возможны только при условии сильной позиции Украины на поле боя. Для этого Киеву необходимо дальнейшее укрепление за счет европейских военных ресурсов.
На встрече, по словам Умерова, будут обсуждаться вопросы увеличения объемов военной помощи, что станет возможным благодаря мощностям европейской оборонной промышленности.
Также он подчеркнул, что стабильность и своевременность этих поставок являются ключевыми для украинской стороны в достижении поставленных целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский остается главным препятствием для завершения конфликта на Украине.