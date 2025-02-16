Стало известно о сроках следующей Всероссийской переписи населения

Росстат анонсировал проведение Всероссийской переписи населения до 2031 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», в Росстате сообщили, что следующая Всероссийская перепись населения должна состояться не позднее 2031 года. Конкретный срок будет определен правительством Российской Федерации. В Росстате отметили, что перепись проводится раз в десять лет, и последняя состоялась в 2021 году.

В ведомстве также сообщили, что ООН в этом году объявит о начале раунда Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2030 года, которая призывает государства провести свои национальные переписи в период с 2025 по 2034 год.

Следующая перепись в России станет первой, где будут использованы административные данные Единого федерального информационного регистра населения РФ. В Росстате подчеркнули, что будет сохранена возможность самоопределения населения через уточнение предзаполненных данных и возможность добавления информации, которая не содержится в административных источниках.

Формирование регистра населения осуществляется на основании 33 видов сведений, включая личные данные граждан, такие как фамилия, имя, отчество, гражданство, семейное положение, паспортные данные и сведения об образовании. Ведение регистра осуществляет Федеральная налоговая служба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росстат объявил о втором этапе Всероссийской переписи населения, большинство россиян выразили готовность участвовать в переписи, а численность населения России, по предварительным итогам Всероссийской переписи, составила 147 млн человек.