Раненный в Курской области оператор Первого канала рассказал об атаке дрона ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Съемочная группа направлялась в село Черкасская Конопелька в сопровождении двух бойцов добровольческого формирования «Ветераны». По пути их заметили дроны-разведчики вооруженных сил Украины, после чего группа укрылась за деревьями, передает РИА «Новости».

«И в этот момент прилетел FPV-дрон. Он начал кружить над нашей лесополосой, видимо, искать хорошую сторону для атаки», – рассказал Шолмов. Когда дрон начал снижаться, оператор стал снимать его на камеру. «Метров за пять до его сближения со мной я успел отскочить в сторону, влево, и произошел взрыв», – добавил он.

Шолмов выразил уверенность, что украинские военные, управлявшие дроном, могли разглядеть, что он был безоружен. Он отметил, что «сейчас очень хорошие камеры на дронах», которые позволяют увидеть все детали «вплоть до лица». «И они точно видели, что у меня нет оружия, у меня камера – и все. И почему выбрали они меня – очень большой вопрос», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области. Был ранен оператор Юрий Шолмов. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту совершения террористического акта и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

