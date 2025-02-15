Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
Блогеры высмеяли «завравшегося» Владимира Зеленского, который за десять дней сократил «потери ВС России» на 100 тыс. человек.
Блогеры обратили внимание, что десять дней назад в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский заявил о 350 тыс. «погибших» российских солдат и 600-700 тыс. ранеными, а уже на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сообщил, что ВС России якобы потеряли 250 тыс. человек убитыми и 610 тыс. ранеными.
Таким образом, по версии Зеленского, за десять дней потери России в войне, по версии Зеленского, уменьшились на 100 тыс. солдат.
«Зеленский заврался. За десять дней потери армии России, по словам Зеленского, уменьшились на 100 000 солдат», – отметили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Ранее американский презилент также пытался угадывать российские потери, сначала назвав число в «почти миллион убитыми», а после заявил уже о 800 тысячах», – указывает «Военный осведомитель».