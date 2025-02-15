Tекст: Вера Басилая

Блогеры обратили внимание, что десять дней назад в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский заявил о 350 тыс. «погибших» российских солдат и 600-700 тыс. ранеными, а уже на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сообщил, что ВС России якобы потеряли 250 тыс. человек убитыми и 610 тыс. ранеными.

Таким образом, по версии Зеленского, за десять дней потери России в войне, по версии Зеленского, уменьшились на 100 тыс. солдат.

«Зеленский заврался. За десять дней потери армии России, по словам Зеленского, уменьшились на 100 000 солдат», – отметили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Ранее американский презилент также пытался угадывать российские потери, сначала назвав число в «почти миллион убитыми», а после заявил уже о 800 тысячах», – указывает «Военный осведомитель».



