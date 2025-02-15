Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
МИД потребовал от структур ООН и ОБСЕ осудить украинскую атаку на журналистов
Захарова потребовала от структур ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на журналистов Первого канала
Киевский режим совершил очередное нападение на российских журналистов, международные организации должны осудить это преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области.
Захарова заявила, что новое нападение пополнило список «кровавых преступлений режима Зеленского против гражданских лиц», к которым относятся и сотрудники СМИ, сообщается на сайте МИД России.
По словам Захаровой, ВСУ ведут прицельный огонь по журналистам, операторам и фотографам, чтобы скрыть правду о нарушениях международного гуманитарного права и «злодеяния против мирного населения».
Захарова призвала «ответственные правительства» стран осудить атаки украинских военных и высказаться против нападений на мирное население, включая представителей СМИ. Также она потребовала от международных организаций, таких как структуры ООН и ОБСЕ, незамедлительно отреагировать на это нападение и принять меры против террористических методов подавления инакомыслия.
«Дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений», – заявила она.
Кроме того, Захарова заявила, что виновные в нападении на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное наказание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области. Был ранен оператор Юрий Шолмов. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту совершения террористического акта и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.