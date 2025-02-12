В Совбезе заявили о праве украинцев требовать от Киева и ЕС ответа за обман с Минскими соглашениями

Tекст: Дарья Григоренко

Шевцов подчеркнул, что украинский народ вправе требовать ответа за обман со стороны властей, «который уже привел к бегству за рубеж населения и потере значительной части территории». «Если бы «Минск» и «Минск-2» честно исполнялись Украиной и Западом, не было бы нужды начинать специальную военную операцию», – сказал он, передает ТАСС.

Он отметил, что история не терпит сослагательного наклонения, но с течением времени можно выявить истинные мотивы участников исторических процессов. Он добавил, что условия «Минска-2» были более чем приемлемыми для Украины, и выполнение этих соглашений могло запустить процесс национального примирения и строительства государства, защищающего интересы своих граждан.

По его словам, только Россия действовала с намерением добросовестно выполнить обязательства, в то время как другие участники и гарантии Минска – Германия и Франция – преследовали иные цели. Шевцов сослался на признания бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, которые подтвердили, что их целью было дать Киеву время для наращивания военного потенциала.

«О том, что нас тогда банально обманули, прямо сказал президент РФ Владимир Путин. При этом Украина, Франция и Германия наплевательски отнеслись не только к самому комплексу мер, но и к обязательной для исполнения резолюции Совета Безопасности ООН, которая его одобрила», – пояснил он.

Шевцов добавил, что Украина, при поддержке западных стран, саботировала минские соглашения, что привело к грубым нарушениям прав русских людей. Он привел примеры запретов на использование русского языка и захватов храмов канонической Украинской православной церкви. Также он напомнил, что в 2022 году украинские представители отказались от подписанных в Стамбуле документов после консультаций с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

«При этом возможность направить развитие событий по другому, мирному пути была всегда – и в 2004 году, и в 2014-м, и в 2015-м, и в 2022-м, и после. Есть она и сейчас. Но для этого требуются кардинальные изменения в подходах Запада, который должен быть готов к работе по устранению истинных причин кризиса и признать сложившиеся на земле реалии», – добавил он, пишет РИА «Новости».

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление президента Зеленского о завершении конфликта на Украине в 2025 году, назвав его провокацией и обвинив в затягивании войны.

Напомним, президент США заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.