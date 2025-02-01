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Красносельский заявил о проведении «Бессмертного полка» в Приднестровье
Президент Приднестровья заявил, что «Бессмертный полк» пройдет в республике 9 мая
Шествие «Бессмертного полка» в Приднестровье пройдет 9 мая, несмотря на текущие обстоятельства и уровень террористической угрозы, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.
Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил на пресс-конференции, что в День Победы в республике пройдет шествие «Бессмертного полка», передает ТАСС.
Красносельский подчеркнул важность проведения мероприятия, отметив, что «народ этого хочет, и мы должны это провести».
Он также сообщил, что 12 апреля, в День освобождения Тирасполя, состоится перезахоронение останков Неизвестного солдата на Мемориале Славы в Тирасполе. По словам Красносельского, могила будет точной копией могилы в Москве, но несколько меньшего размера.
Глава Приднестровья добавил, что к 80-летию Победы власти планируют завершить строительство музейного квартала в Тирасполе. В новом музее будет представлена экспозиция Великой Отечественной войны и панорама Ясско-Кишиневской операции.
Ранее, в связи с угрозой терактов, парад и шествие «Бессмертного полка» в республике не проводились. В 2022 году был введен максимальный уровень террористической угрозы, который затем был понижен до желтого и остается в силе.