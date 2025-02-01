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На Украине обвинили медслужбы ВСУ в коррупции и безнаказанности
Военный врач Корчинская рассказала о коррупции в медслужбах ВСУ и безнаказанности
Военный врач Оксана Корчинская выразила возмущение коррупцией в медицинских службах ВСУ, указывая на безнаказанность виновных и пропажу лекарств на крупные суммы.
По ее словам, в армии есть медики, пойманные на взятках, которые вскоре возвращаются к работе через суд. «Они сидят несколько месяцев, потом выплачивают залог», – сказала Корчинская, передает РИА «Новости».
Она указала на недостаточную работу правоохранительных органов и судов, которые не выполняют свои обязанности, из-за чего виновные остаются безнаказанными.
Корчинская привела в пример случай с бывшей командующей Медицинской службой Остащенко, после увольнения которой исчезли лекарства на сумму 290 млн гривен. «Есть расследование? Она спокойно ушла на пенсию, получила свой миллион от государства», – возмутилась она.
Ранее Служба безопасности Украины задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя по обвинению в незаконном обогащении на более чем 1 млн долларов, связанного с решениями о пригодности военнообязанных.
Кроме того, против министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью из-за увольнения руководства агентства оборонных закупок.
Между тем вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко обвинил украинские власти в нецелевом использовании западной помощи, заявив, что выделенные деньги остаются у чиновников.