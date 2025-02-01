Военный врач Корчинская рассказала о коррупции в медслужбах ВСУ и безнаказанности

Tекст: Елизавета Шишкова

По ее словам, в армии есть медики, пойманные на взятках, которые вскоре возвращаются к работе через суд. «Они сидят несколько месяцев, потом выплачивают залог», – сказала Корчинская, передает РИА «Новости».

Она указала на недостаточную работу правоохранительных органов и судов, которые не выполняют свои обязанности, из-за чего виновные остаются безнаказанными.

Корчинская привела в пример случай с бывшей командующей Медицинской службой Остащенко, после увольнения которой исчезли лекарства на сумму 290 млн гривен. «Есть расследование? Она спокойно ушла на пенсию, получила свой миллион от государства», – возмутилась она.

Ранее Служба безопасности Украины задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя по обвинению в незаконном обогащении на более чем 1 млн долларов, связанного с решениями о пригодности военнообязанных.

Кроме того, против министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью из-за увольнения руководства агентства оборонных закупок.

Между тем вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко обвинил украинские власти в нецелевом использовании западной помощи, заявив, что выделенные деньги остаются у чиновников.