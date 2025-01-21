СБУ задержала главного психиатра ВСУ по подозрению в хищении более 1 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главного психиатра вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Друзя по подозрению в хищении более 1 млн долларов, сообщает ТАСС.

Подозреваемый занимал должность зампредседателя Центральной военно-медицинской комиссии и отвечал за решение вопросов о пригодности военнообязанных к службе. По данным следствия, он приобрел необоснованные активы на значительную сумму, не указав их в декларации, и оформил имущество на членов семьи и других лиц.

При содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ СБУ провела задержание Друзя. В ходе обыска у него обнаружены 152 тыс. долларов и 34 тыс. евро.

СБУ готовит обвинение против главного психиатра по статьям о незаконном обогащении и предоставлении недостоверной информации в декларации. Если Друзь будет признан виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области российские военные взяли в плен украинского штурмовика Дмитрия Игнатенко, который страдает психическим расстройством и был мобилизован несмотря на заболевание, получив при этом 24 ранения от атаки украинского дрона. Согласно другой публикации, некоторые украинские военные, готовящие мобилизованных на полигонах, из-за психических расстройств не могут брать в руки оружие.