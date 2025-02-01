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Белоусов поблагодарил военных за освобождение Крымского
Министр обороны России отметил 101-й полк за освобождение Крымского в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность отдельному стрелковому 101-му полку за успешное освобождение Крымского в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.
Белоусов выразил благодарность командирам и личному составу 101-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач в ходе освобождения населенного пункта Крымское в Донецкой Народной Республике, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Ранее Минобороны России ранее сообщило, что подразделения группировки «Центр» продолжили активное наступление, освободив населенный пункт Крымское в Донецкой народной республике.
Российские войска за последнюю неделю также освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО.