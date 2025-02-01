Пророссийское сопротивление сообщило об ударе по заводу в Новой Водолаге на Украине

Tекст: Мария Иванова

Удар был нанесен по зданию бывшего завода в поселке Новая Водолага Харьковской области Украины, сообщает РИА «Новости». По информации Лебедева, в этом здании находились боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сергей Лебедев рассказал: «В Новой Водолаге «Геранька» прилетела в одно из зданий на территории бывшего завода ЖБК. Территория предприятия с 22-го года используется боевиками». По его словам, после удара в сторону завода отправились машины скорой помощи.

Подробности о последствиях удара и возможных потерях не сообщаются.

Накануне в районе авиабазы в Полтавской области, где осуществляют ремонт авиационной техники и заправку ракет, произошел взрыв. В тот же день подполье сообщило, что в Черниговской области Украины наблюдается значительное скопление военной техники и личного состава, а также идет обучение мобилизованных мужчин на танковом полигоне возле села Сапонова Гута, что вызывает опасения о возможной подготовке к действиям на границе.