Путин поручил поддержать проект технопарка Башкортостана в Таджикистане

Tекст: Ольга Иванова

Путин во время прямой линии поддержал проект создания индустриального парка в Таджикистане с участием Башкортостана и отметил важность подобных инициатив в других странах-партнерах России. Президент подчеркнул опыт Башкортостана в подобных проектах за рубежом, упомянув пример работы в Египте, на площадке в зоне Нила, что, по его мнению, приводит к успешным результатам. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия 24».

Путин выразил уверенность в промышленном потенциале Башкортостана и его способности достичь всех поставленных целей в этой международной инициативе. «Прошу федеральное правительство, если есть в этом необходимость, вас поддержать», – заявил глава государства в эфире.

Вопрос о проекте задала корреспондент ИА «Башинформ» Ляйсан Закирова во время участия журналистов из Башкортостана в прямой линии с президентом.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».



