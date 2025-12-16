Документальная лента «Земля, я с тобой» стала лауреатом премии имени Вернадского

Tекст: Елизавета Шишкова

Церемония подведения итогов премии прошла в Москве 15 декабря, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В 2025 году на конкурс было подано 395 проектов из 72 регионов страны. По итогам экспертного отбора лауреатами стали 19 инициатив, продемонстрировавших практическую эффективность в сфере охраны окружающей среды, ресурсосбережения и экологического просвещения. Премия имени В.И. Вернадского считается одной из наиболее авторитетных общественных наград в экологической сфере России.

Жюри отметило фильм «Земля, я с тобой» как значимый просветительский проект, способный в доступной и художественно выразительной форме рассказать о роли современных технологий, включая атомную энергетику, в решении глобальных экологических задач и достижении целей устойчивого развития.

Автор идеи проекта Денис Плещенко подчеркнул ценность полученного признания: «Эта победа – признание того, что разговор об экологии сегодня должен быть честным, технологичным и лишенным предубеждений – особенно если это разговор с молодой аудиторией. Фильм «Земля, я с тобой» – именно об этом.».

Фильм построен как диалог о будущем мировой энергетики. Его героями стали певица и блогер Арина Данилова, начинающая путь с позиции скептика, и представитель «Росатома», популяризатор атомных технологий Константин Рудер. Вместе со съемочной группой они побывали на ключевых атомных объектах в России и за рубежом – от ПАТЭС «Академик Ломоносов» в Певеке и Белоярской АЭС до стройплощадки АЭС «Аккую» в Турции и АЭС «Руппур» в Бангладеш. Через реальные примеры фильм показывает вклад высоких технологий в декарбонизацию, развитие удаленных территорий и международное сотрудничество.

Заместитель директора Департамента коммуникаций «Росатома» Константин Рудер отметил общественную значимость награды: «Получение Национальной экологической премии им. Вернадского – важное свидетельство того, что вклад атомной отрасли в охрану окружающей среды и климата получает широкое общественное признание. Для нас фильм стал мостом между сложными атомными технологиями и сердечным пониманием людей. Я рад, что фильм, в который мы вложили душу и любовь к своему делу, оценtн по достоинству на таком высоком уровне».

Победа в конкурсе имени В.И. Вернадского, по мнению создателей, открывает для фильма новый этап и подтверждает его статус заметного культурного и образовательного события.

Премьера полнометражной документальной ленты «Земля, я с тобой» прошла 2 декабря в интерактивном музее «Атом» на ВДНХ. Картина доступна для просмотра на странице Музея «Атом».