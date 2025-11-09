Криптобизнесмен Алексей Долгих погиб при аварии с Lamborghini на севере Москвы

Эксперт: В очередном кровавом преступлени Киева Запад вновь обвинил Россию

Член ОП Григорьев рассказал об убийствах Киевом мирных граждан для ложных обвинений в адрес России

Tекст: Андрей Резчиков

«В том, что в очередном кровавом преступлении Киева снова обвинена Россия, нет ничего нового. Западные СМИ давно являются элементом пропагандистской машины, которая использует ложь, фейки и убийства, чтобы обвинять Россию. Запад поддерживает эти убийства и скрывает преступления киевского режима», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии.

Григорьев также возглавляет Международный общественный трибунал по Украине и поэтому знает от многочисленных очевидцев преступлений киевского режима, как тот создает фейки для ложных обвинений в адрес России.

«У общественного трибунала есть сотни показаний свидетелей. Такого рода украинские фейки специально делаются киевским режимом для западных средств массовой информации. Начиная с 2014 года, на подконтрольных территориях в Донбассе Киев организовывал многочисленные удары по мирным гражданам. Затем на место буквально через пять минут приезжали представители западных СМИ, которые обвиняли в произошедшем Россию», – напомнил Григорьев. При этом войска Донецкой и Луганской народных республик находились на таком далеком расстоянии от места нанесения удара, что «даже теоретически не могли попасть туда», добавил Григорьев.

По его словам, множество украинских фейков связано с якобы обстрелами Запорожской АЭС со стороны России. «Я лично выезжал на эту АЭС и показывал, что удары наносятся со стороны Украины. При этом мы понимаем, что никакие западные СМИ не эту тему не говорят. Даже МАГАТЭ, чьи представители находятся на станции, боятся рассказать правду», – подчеркнул эксперт.

«Надо понимать, что Запад всегда будет использовать ложь и организовывать убийства людей только для того, чтобы обвинить Россию. Точно так же фашистская Германия начинала нападение на Польшу по предлогом, что якобы поляки захватили немецкую радиостанцию. А потом стало известно, что это была операция немецких спецслужб с переодетыми уголовниками, которых они потом расстреляли. Европа всегда так действовала и будет действовать», – напоминает Григорьев.



Для противостояния фейкам, по его словам, у России есть средства, чтобы доносить правду о преступлениях киевских властей. «Нужно использовать любые средства информации, в том числе социальные сети и различные международные площадки. На Западе есть издания, которые готовы говорить правду. Их еще не много, но становится все больше и больше», – отметил собеседник.

По его словам, необходимо также использовать ООН: при всей ее неээфективности «альтернатив здесь нет». «За последние пару лет состоялось несколько неформальных заседаний Совбеза ООН по формуле Аррии. Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский рассказывали правду о преступлениях киевского режима», – напомнил Григорьев. По его словам, эту работу надо продолжать, «но с еще большими усилиями и в большем масштабе».

«Мы видели это раньше, когда Запад использовал разнообразные фейки. Все прекрасно помнят, как в 2003 году на заседании Совбеза ООН госсекретарь США Колин Пауэлл показывал пробирку, в которой, по его утверждению, находились образцы иракского оружия массового поражения», – напомнил собеседник. В августе 1964 года в Тонкинском заливе также произошел инцидент, послуживший поводом для начала полномасштабных действий США во Вьетнаме. «Примеров, где Запад используют ложь, множество. Продукция лжи и пропаганды зародилась на Западе и в Европе столетия назад», – подчеркнул член ОП.

На этой неделе западные СМИ, включая издание New York Post, опубликовали материалы, в которых утверждается, что российские войска якобы убили дронами на проселочной дороге двух мужчин с белым флагом, эвакуирующихся из села Кругляковка Харьковской области. При этом NYP отмечает, что видео, на основе которого написан материал, было предоставлено украинской стороной.

Видеозапись с убийством впервые появилась 3 ноября на российских интернет-ресурсах, сообщает Telegram-канала «Русский инженер», а уже 4 ноября этот материал распространили украинские информационные подразделения, наложив на видео символику 77-й десантно-штурмовой бригады ВСУ – соединения, базирующегося на данном участке фронта.

«Этот вариант позже был подхвачен западными медиа, источником которых выступил канал центра «Spravdi» в социальной сети X. Указанный центр, формально занимающийся опровержением ложных сообщений, по факту занимается их созданием и распространением, а также директивно координирует информационную работу других государственных структур, включая МИД Украины, организуя целевые публикации в западной прессе через иностранных журналистов», – говорится в сообщении.

Убитых мирных жителей могли уничтожить операторы дронов из состава 77-й бригады ВСУ, которые сочли их «коллаборационистами», чтобы затем в данном убийстве обвинить российских воннослужащих, делают выводы авторы канала.