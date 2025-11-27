  • Новость часаПольша: Закрытие консульства в Иркутске соответствует принцу взаимности, но лишено оснований
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 ноября 2025, 14:38 • Новости дня

    Путин и Рахмон обсудили борьбу с угрозами на саммите ОДКБ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Бишкеке затронули вопросы совместного противодействия терроризму, киберпреступности и укрепления экономического сотрудничества.

    Пресс-служба лидера Таджикистана сообщила, что основным акцентом обсуждения стало сотрудничество двух государств в противодействии современным глобальным вызовам, включая терроризм, экстремизм, трансграничную преступность, незаконный оборот наркотиков и киберпреступность, передает ТАСС.

    Отмечается, что президенты подчеркнули стабильное развитие отношений России и Таджикистана на уровне стратегического партнерства и союзничества. Были затронуты вопросы укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей, а также развития взаимодействия между регионами обеих стран.

    Согласно пресс-релизу, отдельная часть беседы была посвящена сотрудничеству в сферах образования, культуры и других гуманитарных направлениях. Лидеры также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном на саммите ОДКБ в Бишкеке.

    Эмомали Рахмон отметил, что товарооборот между Таджикистаном и Россией в 2025 году вырос почти на 20%. Владимир Путин сообщил о подготовке насыщенной культурной программы к неформальному саммиту СНГ в Петербурге 21 декабря.

    26 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Каллас потребовала сократить численность армии России

    Каллас потребовала сократить численность российской армии и расходы на оборону

    Каллас потребовала сократить численность армии России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    Мирный план по Украине должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, заявила глава евродипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине, передает ТАСС.

    Она также раскритиковала расходы России на оборону, отметив, что такие действия представляют угрозу для безопасности Евросоюза. По ее словам, усиление военного потенциала России негативно отражается на стратегической стабильности региона.

    Ранее западные СМИ сообщали, что план президента США Дональда Трампа предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Однако лидеры Евросоюза не поддержали этот проект и подготовили собственную инициативу.

    Как отмечает агентство Reuters, европейский план допускает в будущем прием Украины в НАТО и размещение на ее территории войск альянса. Кроме того, в европейском варианте предлагается, чтобы численность украинской армии в мирное время составляла 800 тыс. человек, что на 200 тыс. больше, чем запланировали в США.

    Каллас ранее заявила, что Россия не имеет права рассчитывать на какие-либо уступки со стороны Украины.

    Каллас также подчеркивала, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине.

    27 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Девочка из Казахстана записала ообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    @ личный архив/ИА Регнум

    Tекст: Вера Басилая

    Переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская вынуждена пропускать вторую четверть, поскольку школа отказала ей в зачислении из-за экзамена по русскому языку.

    Двенадцатилетняя Таисия Блаженская, дочь русских репатриантов из Казахстана, опубликовала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе, сообщает «Регнум».

    Девочка уже вторую четверть остается без обучения – после успешной сдачи теста на знание русского языка сначала ее зачислили в школу, а затем сообщили, что произошла ошибка и принять смогут только при наличии гражданства.

    В видео Таисия рассказала: «Меня зовут Таисия, мне 12 лет. Родилась я в 2013 году. Переехала я из Казахстана в город Тобольск. В Казахстане я училась в 50-й школе в городе Караганда. В Тобольске я уже не хожу в школу вторую четверть, потому что я сдавала русский язык. Русский язык сначала я сдала, а потом маме позвонили и сказали, что я не сдала. Моя мама – гражданка России».

    Родители школьницы подчеркивают, что семья всегда говорила и училась на русском языке. Мама Таисии, Татьяна, возмущается, что девочке даже не выдали подтверждающие документы о результатах экзамена и отказываются предоставить видеозапись. Отец девочки, Сергей, уверен, что тест составлен так сложно, что его не пройдут 90% учеников российских школ, и отмечает, что реальные результаты остаются неизвестными.

    Чиновники объяснили отказ тем, что ознакомиться с результатами теста, его заданиями и видеозаписью никто, кроме ребенка и комиссии, не может.

    «Материалы присылаются в день проведения тестирования от Рособрнадзора, их никто не видит», – пояснила Ирина Журавова, начальник отдела образования.

    По словам чиновницы, для детей участников программы переселения соотечественников тест теперь проводится в устной форме, но для семьи Блаженских, не оформивших участие до переезда, процедура осталась прежней. Гражданство родителей значения не имеет, учитывается лишь статус самого ребенка. Журавова подчеркнула, что законом предусмотрена трехмесячная пауза, чтобы ребенок подтянул русский язык, после чего возможно повторное тестирование.

    Отмечается, что похожие случаи встречаются все чаще, а ответы Министерства просвещения сводятся к формальным ссылкам на внутренние приказы и перевод ответственности на Рособрнадзор.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    Позже чиновники признали свою ошибку, а девочка успешно сдала тест на знание русского языка.

    Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку, опубликовали обращения в интернете.

    В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    26 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В базу биометрических данных с 2024 года были внесены сведения о примерно семи млн иностранных граждан, в результате чего им больше не удастся попасть в Россию, используя поддельные документы или иные незаконные способы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.

    Гребенкин напомнил, что в прошлом году стартовал эксперимент по сбору биометрических данных мигрантов в пунктах пропуска Москвы и Оренбургской области, передает Ura.ru. За это время было выявлено свыше 40 тыс. человек с поддельными документами, ограничениями на въезд или находящихся в розыске.

    Кроме того, в июне этого года начался второй этап эксперимента, теперь поездки иностранных граждан в Россию можно предварительно одобрить через специальное мобильное приложение. За прошедшее время органы внутренних дел обработали около 94,1 тыс. обращений, из них одобрили 91,8 тыс. поездок. Также нашли более 2,3 тыс. человек, которым запрещено въезжать в Россию.

    С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области начали еще один эксперимент по регистрации безвизовых трудовых мигрантов в Многофункциональном миграционном центре «Сахарово». За местонахождением мигрантов следят с помощью геолокации и мобильного приложения «Амина». Иностранные граждане должны установить приложение на свои устройства и указывать в нем, где они находятся. Сейчас приложение установили почти 1 млн иностранцев, а на миграционный учет поставили более 710 тыс. человек. Эксперимент планируют закончить 1 сентября 2029 года, а потом распространить опыт на всю страну.

    Гребенкин также сказал, что до 30 июня 2026 года МВД должно создать государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». В нем будут данные обо всех иностранцах и лицах без гражданства, которые приезжают, уезжают и находятся в России. Замсекретаря Совбеза добавил, что уже сейчас можно поставить иностранца на миграционный учет через Единый портал государственных и муниципальных услуг. По данным МВД России, в 2025 году этим сервисом воспользовались более 5,5 млн раз – это больше 45% от всех случаев постановки на миграционный учет.

    Напомним, в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.

    В сентябре в России обновили правила контроля въезда мигрантов.

    27 ноября 2025, 06:13 • Новости дня
    Трамп: Животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США, заплатит суровую цену
    Трамп: Животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США, заплатит суровую цену
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выходец из Афганистана расстрелял бойцов Нацгвардии США в Вашингтоне в упор из засады, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Двое членов Национальной гвардии, служащие в Вашингтоне, были расстреляны в упор в ходе чудовищной атаки из засады», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он также заявил: «Как президент США я намерен убедиться, что животное, которое совершило эту жестокость, заплатит самую суровую цену. Правосудие в отношении злоумышленника восторжествует быстро и четко».

    Трамп обвинил миграционную политику предыдущей администрации Джо Байдена в создании угрозы национальной безопасности США. Он заявил, что прошлая администрация позволила проникнуть в страну «20 млн непроверенных и неизвестных иностранцев» и подчеркнул необходимость проверить каждого прибывшего из Афганистана после 2021 года. «Если они не могут любить нашу страну, мы их не хотим», – добавил президент.

    По словам Трампа, Министерство внутренней безопасности уверено в том, что задержанный подозреваемый – выходец из Афганистана, «адской дыры на земле», доставленный в США рейсом при администрации Байдена в сентябре 2021 года. Он отметил, что нападение было «проявлением зла, ненависти и терроризма» и назвал его преступлением против всей страны и против человечности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два военнослужащих Национальной гвардии США получили ранения в результате стрельбы неподалеку от Белого дома. Белый дом был переведен в режим изоляции. Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона был опознан как Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана, который прибыл в США в 2021 году. По данным СМИ, ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма.

    26 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Актрисе Аглае Тарасовой назначили три года условно

    Суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно за контрабанду наркотиков

    Актрисе Аглае Тарасовой назначили три года условно
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Домодедовский городской суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам условно по делу о контрабанде наркотиков. Ей назначен штраф в размере 200 тыс. рублей и вменена обязанность ежемесячно отмечаться в контролирующем органе.

    «Признать Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет заключения условно и штрафа в 200 тыс. рублей», – объявила судья. Вейп, фигурировавший в деле, постановлено уничтожить, передает ТАСС.

    В суде дали показания актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а также были переданы положительные характеристики от артистов Сергея Безрукова, Евгения Миронова, писателя Александра Цыпкина и режиссера Алексея Германа – младшего. Все они отметили положительные личные качества Тарасовой.

    В августе 2025 года прилетевшую из Израиля актрису Тарасову задержали в Домодедово. Сотрудники транспортной полиции и таможни нашли у нее 0,38 грамма гашишного масла в электронном устройстве. В отношении актрисы возбудили дело по статье о контрабанде наркотиков.

    С 5 сентября Тарасова находилась под ограничениями – ей запрещалось покидать дом ночью, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи, кроме экстренных случаев и общения с органами следствия.

    Аглая Тарасова – дочь актрисы Ксении Раппопорт. Награждена кинопремией «Золотой орел» за лучшую женскую роль в фильме «Лед».

    26 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России

    Страны G7 передали Украине 30,9 млрд евро под доходы от активов России

    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть кредитной линии до 45 млрд евро направили Киеву за счет доходов от российских активов, при этом ЕС исключает разморозку активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Страны «Группы семи» уже передали Киеву 30,9 млрд евро из общей суммы в 45 млрд евро кредитов, обеспеченных доходами от реинвестирования замороженных российских активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает ТАСС. Погашение этой кредитной линии продолжится вплоть до 2042 года.

    Как пояснил Домбровскис, по этой кредитной линии Украине уже поступило 30,9 млрд евро, включая 18,1 млрд евро от стран ЕС.

    Еврокомиссар заверил, что Еврокомиссия не рассматривает возможность разморозки российских активов или передачи их части под контроль США, поскольку эти средства уже вовлечены в кредитную схему. Подобный подход, по словам Домбровскиса, полностью определяет дальнейшую стратегию обращения с этими активами в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас выступила на стороне инициативы по использованию российских активов для кредитования Украины.

    ЕС планировал предоставить Украине кредит на 140 млрд евро за счет российских активов, но столкнулся с жестким сопротивлением. Бельгия выразила обеспокоенность и ранее заблокировала этот шаг на саммите ЕС 23 октября.

    Однако в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии.

    В России уже сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, заявил в ответ министр юстиции Константин Чуйченко.


    26 ноября 2025, 17:34 • Новости дня
    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО

    Чернышенко: НАТО пытается заполучить ветеранов боевых действий для научных разработок

    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники специальной военной операции, обладающие инженерными компетенциями, способны сыграть заметную роль в развитии технологической науки и должны активно вовлекаться в работу над перспективными проектами, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    На пленарном заседании V Конгресса молодых ученых в Сириусе Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что специалисты с боевым опытом и технической подготовкой сегодня высоко ценятся за рубежом, передает ТАСС. По словам вице-премьера, «Во всем мире, в странах НАТО идет охота за "технарями", которые являются ветеранами боевых действий и которые могут привносить существенный вклад в становление технологической науки и давать главный предметный смысл научным разработкам».

    Чернышенко призвал отечественных разработчиков обратить внимание на таких людей и «привлекать их в технологические проекты». Он отметил, что для включения таких специалистов в научно-технологическую деятельность потребуется дополнительное обучение, чтобы адаптировать боевой опыт под задачи гражданской науки и промышленности.

    V Конгресс молодых ученых проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, организован Фондом Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президентском Совете по науке и образованию. Оператором программы выступает АНО «Национальные приоритеты».

    26 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    Греф назвал «торговым рабством» скидки на маркетплейсах
    Греф назвал «торговым рабством» скидки на маркетплейсах
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сбербанк не выступает против скидок на маркетплейсах, однако недоволен тем, как они предоставляются, заявил глава банка Герман Греф.

    По его словам, основная проблема состоит в том, что маркетплейсы пользуются своей рыночной силой и предоставляют скидки исключительно при оплате товара с помощью карт либо счетов дочерних банков, что создает неконкурентные правила игры, передает «Интерфакс».

    «Мы как раз совершенно не против скидок. Мы против скидок в «одни ворота». Потому что там проблема заключается в том, что не рыночными методами маркетплейсы, пользуясь своей рыночной силой, делают это в «одни ворота»», – подчеркнул Греф.

    Глава Сбербанка напомнил, что ранее поднималась тема так называемого «зарплатного рабства», а сейчас речь идет о «торговом рабстве», когда ради получения скидки человеку приходится открывать карту конкретного банка. По его мнению, подобная практика приводит к абсолютно неравным условиям конкуренции.

    Греф считает, что установившаяся система скидок не отвечает рыночным принципам и должна быть отменена ради честной конкуренции между банками и маркетплейсами.

    Ранее главы шести бизнес-объединений направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой избежать запрета совместных программ скидок на цифровых торговых платформах.

    Напомним, главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах. Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой входят в программу лояльности. Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.

    Центробанк выступил с инициативой ограничить возможность маркетплейсам предоставлять скидки в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать банковские продукты собственных дочерних структур.

    26 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    На Украине жена зарезала мужа за пророссийскую позицию

    На Украине жена убила мужа за пророссийские взгляды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жительница Ирпеня Киевской области подозревается в убийстве своего мужа, причиной которого стали его пророссийские взгляды и наличие родственников в России, сообщили в местной прокуратуре.

    В Киевской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней жительницы Ирпеня. Ее обвиняют в умышленном убийстве своего 70-летнего супруга. Об этом сообщает прокуратура Киевской области. Инцидент произошел в квартире семейной пары на бытовой почве. По данным следствия, между супругами возник конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями.

    Как заявила подозреваемая, причиной ссоры стали «пророссийские взгляды» ее мужа и его общение с родственниками из России. В ходе конфликта женщина нанесла несколько ножевых ранений в грудь своему мужу.

    От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас подозреваемая находится под стражей, ведется досудебное расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощника Президента России Владимира Мединского попросили заступиться за людей с пророссийскими взглядами на Украине.

    Жители Снигиревки сообщили российским силовикам об убийстве националистами «Правого сектора» 22 мирных граждан Украины за их пророссийские взгляды.

    27 ноября 2025, 11:42 • Новости дня
    Совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    Совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Южном окружном военном суде в четверг вынесен приговор фигурантам дела о террористическом акте на Крымском мосту в 2022 году.

    Всех восьмерых признали виновными в свершении теракта, их приговорили к пожизненному лишению свободы, передает ТАСС.

    Первые годы осужденные проведут в тюрьме.

    Отмечается, что Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна признали виновными в теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, сообщает РИА «Новости».

    При этом Соломко и Терчаняну инкриминировали контрабанду взрывных устройств.

    Также по искам потерпевших для возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых суд взыскал свыше 7 млрд рублей.

    В числе потерпевших – ребенок, получивший травмы при взрыве, Минобороны, управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» и «Крымская железная дорога».

    Ранее гособвинение затребовало пожизненного заключения для восьмерых обвиняемых в организации и проведении теракта на Крымском мосту в 2022 году.

    В результате теракта на Крымском мосту погибли водитель грузовика со взрывчаткой и еще четыре человека.

    26 ноября 2025, 16:05 • Новости дня
    Суд разрешил допросить актеров Ярмольника, Цыганова и Снигирь по делу Тарасовой
    Суд разрешил допросить актеров Ярмольника, Цыганова и Снигирь по делу Тарасовой
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд по делу о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой принял решение удовлетворить ходатайство защиты о вызове в качестве свидетелей актеров Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова и Юлии Снигирь.

    В своем обращении адвокаты просили суд допросить указанных артистов для дачи характеристики личности обвиняемой, передает ТАСС.

    «Мы просим допросить в качестве свидетелей Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова и Юлию Снигирь по характеристике личности Аглаи Тарасовой», – заявила представитель защиты в ходе заседания.

    Рассмотрев ходатайство, судья вынес решение о его удовлетворении.

    В сентябре актрисе Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

    26 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    «Пупупу» стало претендентом на слово года в России

    Портал Грамота.ру назвал «ред-флаг» и «сигма» претендентами на слово 2025 года

    «Пупупу» стало претендентом на слово года в России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Претендентами на слово 2025 года, по версии портала Грамота.ру, стали такие выражения, как «ред-флаг», «сигма» и «проявленность», всего в шорт-лист вошли 12 слов, сообщили в пресс-службе проекта.

    Также среди финалистов оказались «лимб», «зумер», междометие «пупупу», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить», передает РИА «Новости».

    Организаторы отмечают, что самой заметной лингвистической тенденцией этого года стало большое количество контента, созданного искусственным интеллектом. Кроме того, в шорт-листе отражена популярность слов, связанных с психологией, а также понятий, описывающих современные типажи людей.

    Всего лингвисты рассмотрели более 500 слов, которые появились в языке или приобрели новое значение в последние годы. При отборе учитывали рост частоты употребления этих слов в социальных сетях и СМИ.

    По словам главного редактора портала Ксении Киселевой, важным критерием стала динамика упоминаний: «Мы смотрим, с какой частотой то или иное слово употребляется. Если на графиках, которые мы получаем с помощью системы мониторинга СКАН, частотность выросла, то для нас это сигнал, что это слово каким-то образом стало актуальным».

    Теперь приглашенные эксперты-лингвисты определят победителя из финалистов путем открытого рейтингового голосования.

    В понедельник главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева рассказала, какой станет речь будущего. Она отметила, что в будущем россияне начнут использовать еще больше сокращенных слов в повседневной речи для экономии времени.

    Ранее сообщалось, что большая часть россиян чаще всего испытывает раздражение из-за молодежного сленга с такими словами, как «кринж» и «изи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина сообщили, что в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа».

    26 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    Белый дом переведен в режим изоляции после стрельбы в Вашингтоне
    Белый дом переведен в режим изоляции после стрельбы в Вашингтоне
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне сообщений о стрельбе рядом с Белым домом официальный представитель администрации США сообщил, что Белый дом находится в режиме изоляции.

    «Можем подтвердить, что Белый дом в изоляции», – приводит РИА «Новости» слова представителя администрации.

    Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что «двое военнослужащих Нацгвардии пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне», их состояние не уточняется, передает ТАСС.

    По данным местного отделения телекомпании NBC, инцидент со стрельбой произошел в сквере неподалеку от Белого дома. Полиция американской столицы сообщила, что задержала одного подозреваемого в стрельбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чикаго во время операции по выявлению нелегальных мигрантов стрелок на черном джипе напал на агентов Пограничной службы. В Вашингтоне после стрельбы возле кампуса Howard University в больницу попали пять человек, включая одного подростка.

    27 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    @ Jens Kalaene/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономики стран Балтии и Финляндии столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций Евросоюза против России и сокращения приграничной торговли, пишет Politico.

    Европейская комиссия окажет финансовую поддержку странам Балтии и Финляндии, пострадавшим от введенных Евросоюзом санкций против России, сообщает Politico. Эти регионы особенно сильно пострадали из-за снижения туризма, инвестиций, а также из-за резкого падения объемов приграничной торговли.

    План поддержки возглавляет комиссар по региональной политике Раффаэле Фитто, отмечает издание. Балтии и Финляндии предстоит представить свои требования на саммите стран Восточной Европы в Хельсинки 16 декабря.

    По словам министра по европейским делам Литвы Сигитаса Миткуса, региону требуется особое внимание, так как геополитическая ситуация негативно сказалась на инвестициях и развитии бизнеса. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил: «Экономика Эстонии пострадала больше всего от войны, появилось множество проблем с инвестициями и рабочими местами».

    Как пишет издание, объем срочной финансовой поддержки будет небольшим, так как бюджет Евросоюза почти исчерпан, а новая многолетняя финансовая программа вступит в силу только в 2028 году. При этом страны требуют предоставить прибалтийским компаниям приоритетный доступ к будущим фондам.

    Чиновники из региона также обсуждают с Брюсселем возможное смягчение правил господдержки бизнесу и получение гарантий Европейского инвестиционного банка для инвесторов. Однако по оценке дипломатов, масштабной финансовой помощи в ближайшие годы ждать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврочиновники обсуждают планы по использованию замороженных российских активов в своих интересах.

    Прибалтийские страны стремятся сохранить хотя бы минимальные экономические связи с Россией, несмотря на политическое давление со стороны Евросоюза.

    26 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Силуанов подтвердил планы продать аэропорт Домодедово

    Силуанов сообщил о планах продать аэропорт Домодедово до конца года

    Силуанов подтвердил планы продать аэропорт Домодедово
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов России сохраняет действующий план по продаже аэропорта Домодедово, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

    По его словам, продать воздушную гавань планируется до конца этого года, передает ТАСС.

    «Работаем над этим планом. Мы его не корректировали и принимаем все необходимое, чтобы эту задачу выполнить», – сообщил министр журналистам.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово, подчеркнув, что судебный спор длится много лет и не связан с национализацией.

