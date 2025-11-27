Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.0 комментариев
Путин и Рахмон обсудили борьбу с угрозами на саммите ОДКБ
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Бишкеке затронули вопросы совместного противодействия терроризму, киберпреступности и укрепления экономического сотрудничества.
Пресс-служба лидера Таджикистана сообщила, что основным акцентом обсуждения стало сотрудничество двух государств в противодействии современным глобальным вызовам, включая терроризм, экстремизм, трансграничную преступность, незаконный оборот наркотиков и киберпреступность, передает ТАСС.
Отмечается, что президенты подчеркнули стабильное развитие отношений России и Таджикистана на уровне стратегического партнерства и союзничества. Были затронуты вопросы укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей, а также развития взаимодействия между регионами обеих стран.
Согласно пресс-релизу, отдельная часть беседы была посвящена сотрудничеству в сферах образования, культуры и других гуманитарных направлениях. Лидеры также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном на саммите ОДКБ в Бишкеке.
Эмомали Рахмон отметил, что товарооборот между Таджикистаном и Россией в 2025 году вырос почти на 20%. Владимир Путин сообщил о подготовке насыщенной культурной программы к неформальному саммиту СНГ в Петербурге 21 декабря.