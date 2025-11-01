Маркетплейсы заявили о готовности к диалогу с банками по скидкам после критики ЦБ

Tекст: Вера Басилая

Крупнейшие маркетплейсы выразили готовность сотрудничать с банками по вопросам скидок на интернет-площадках по их картам, без привлечения органов власти, передает Ura.ru.

Такое заявление представители компаний сделали на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике.

Директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин заявил: «Мы готовы идти на диалог. Но если регулировать, то регулировать нужно всех, с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов».

Он также отметил, что каждая группа компаний может предоставлять особые условия своим клиентам. По мнению Этина, непонятно, почему маркетплейсы должны быть лишены возможности продвигать свои продукты такими способами.

Ранее Банк России инициировал набор предложений для конкретизации принципов честной конкуренции на онлайн-маркетплейсах с целью защиты потребителей.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что конкуренция со стороны скидок, предоставляемых банковскими картами маркетплейсов, не совсем честная.

