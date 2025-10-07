Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
ВСУ лишили Запорожскую область света в результате удара
Энергоснабжение на всей территории Запорожской области оказалось отключено после обстрела энергетических объектов.
Вся территория Запорожской области осталась без электроснабжения из-за атаки сил Украины на местные энергообъекты, передает ТАСС. Как сообщили в Минэнерго региона, инцидент произошел во вторник, когда объекты электроэнергетической инфраструктуры были повреждены в результате удара.
В официальном сообщении министерства отмечается: «В результате очередного удара со стороны ВСУ повреждены объекты электроэнергетики на территории Запорожской области. Электроснабжение отсутствует на всей территории региона». На данный момент специалисты уточняют масштабы повреждений и работают над восстановлением подачи электричества.
Ожидается, что дополнительная информация о сроках ремонта и восстановительных работах появится позже. Власти просят жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
