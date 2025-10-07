Запорожская область осталась без света в результате удара ВСУ

ВСУ лишили Запорожскую область света в результате удара

Tекст: Ольга Иванова

Вся территория Запорожской области осталась без электроснабжения из-за атаки сил Украины на местные энергообъекты, передает ТАСС. Как сообщили в Минэнерго региона, инцидент произошел во вторник, когда объекты электроэнергетической инфраструктуры были повреждены в результате удара.

В официальном сообщении министерства отмечается: «В результате очередного удара со стороны ВСУ повреждены объекты электроэнергетики на территории Запорожской области. Электроснабжение отсутствует на всей территории региона». На данный момент специалисты уточняют масштабы повреждений и работают над восстановлением подачи электричества.

Ожидается, что дополнительная информация о сроках ремонта и восстановительных работах появится позже. Власти просят жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, временный административный центр Запорожской области остался без электроснабжения.