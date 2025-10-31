Словакия предложила аннулировать браки сменивших пол людей

Власти Словакии предложили автоматически аннулировать браки трансгендеров

Tекст: Вера Басилая

Словацкое издание пишет, что Министерство юстиции Словакии предложило внести в новую редакцию Гражданского кодекса норму, согласно которой брак будет автоматически аннулироваться, если один из супругов сменил пол, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что если гражданин пройдет процедуру смены пола, даже за границей, то Словакия автоматически прекратит его брак, не принимая во внимание мнение самого человека.

Инициатива вызвала резкую критику со стороны организации «Отличие», занимающейся юридической и психологической поддержкой представителей ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Активисты считают, что новая инициатива нарушает права людей и делает невозможным защиту их интересов в подобных случаях.

Согласно проекту министерства, после смены пола супругом к правам и обязанностям по отношению к детям и их имущественному положению будут применяться те же нормы, что и для разведенных супругов.

В сентябре этого года парламент Словакии утвердил поправки к конституции, строго закрепляющие только два пола: мужской и женский. Инициативу поддержали 90 из 150 депутатов, а уже 30 сентября документ был подписан президентом страны.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в стране все люди будут определяться только как мужчины или женщины.

Фицо также подчеркнул, что в Словакии никто не будет идентифицировать себя как вертолет, лебедь, кошка или медведь.