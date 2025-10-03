«Садовая лопатка» заменила «Большую глину» у ГЭС-2

Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.0 комментариев
Красная версия скульптуры «Садовая лопатка», созданная классиками поп-арта Класом Олденбургом и Кошье ван Брюгген в 2001 году, появилась у Дома культуры «ГЭС-2» в Москве, сменив установленную там ранее «Большую глину № 4» швейцарского художника Урса Фишера, сообщает ТАСС.
Это первая презентация знаменитой работы в России, она предоставлена из частной коллекции.
В пресс-службе «ГЭС-2» отметили, что ротация масштабных скульптурных объектов – часть концепции архитектора Ренцо Пьяно по созданию меняющегося городского пространства. «Для нас это не просто замена одной инсталляции на другую, а продолжение диалога об искусстве в городской среде», – прокомментировали в учреждении.
В Доме культуры подчеркивают, что «Садовая лопатка» символизирует созидательный труд как способ гармонии в мире перемен, а также напоминает о близости человека, природы и культуры. В пресс-службе пояснили, что латинское слово cultura связано с обработкой земли, а сама работа говорит о культивации новых идей и смыслов, возникающих из игры и фантазии.
«Большая глина № 4» находилась у «ГЭС-2» с 2021 года и была временным арт-объектом. Скульптура высотой 13 метров выполнена из алюминия. До Москвы работа Фишера выставлялась в Нью-Йорке и Флоренции, а теперь она расположена возле офиса компании «Новатэк» на Ленинском проспекте.