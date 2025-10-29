России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана». И на эту легенду нашим народам также предстоит дать совместный ответ.0 комментариев
NYT: Выборы в Голландии стали тестом для ультраправых
В Нидерландах проходят парламентские выборы, в которых Партии свободы Герта Вилдерса предрекают лидерство, но не гарантируют формирование коалиции, пишет The New York Times (NYT).
Как пишет The New York Times, в среду в Нидерландах проходят выборы в основной законодательный орган страны – 150-местную Палату представителей.
Поводом для этих выборов стал крах правящей коалиции, к которому ранее привела крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса. Вилдерс известен своим антииммиграционным и антиисламским курсом, а нынешнее голосование наблюдатели воспринимают как своего рода референдум по отношению общества к подобным идеям.
Опросы показывают, что Партия свободы все еще может получить наибольшее количество мест, однако большинство крупных партий отказались вступать с ней в коалицию. Сообщается, что часть бывших сторонников Вилдерса теперь перешла к другим крайне правым силам – партии JA21, популярность которой растет.
Поскольку ни одна сила не способна получить абсолютное большинство, процесс формирования нового правительства может затянуться на месяцы. Аналитики подчеркивают, что из-за большого числа колеблющихся избирателей спрогнозировать исход и конфигурацию коалиции сложно. В числе возможных кандидатов на пост премьера называют Франса Тиммерманса от левоцентристского блока и Анри Бонтенбала от христианских демократов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перед предстоящими парламентскими выборами внимание избирателей переключилось с Партии свободы Герта Вилдерса на быстро растущую по популярности партию JA21 во главе с Ингрид Кюнради.