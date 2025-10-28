В конкурсе «Это у нас семейное» приняли участие более 125 тыс. бабушек и дедушек

Tекст: Елизавета Шишкова

Более 125 тыс. пенсионеров стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное». В честь Дня бабушек и дедушек участники поделились рассказами о своем вкладе, помощи и поддержке на пути к полуфиналу семейного конкурса, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторы отметили, что средний возраст представителей старшего поколения составляет 65 лет, а каждый четвертый из них до сих пор работает. Основными желаниями участников остаются мир, здоровье, возможность путешествовать и проводить больше времени с семьей. Большинство участников гордится детьми и внуками, а среди хобби лидируют садоводство, шитье, рыбалка и чтение книг.

Прабабушка Аза Николаевна из Астрахани, которой исполнилось 95 лет, стала символом активности: «Прабабушка прошла войну, двенадцатилетней девочкой поступила на работу в швейную мастерскую, где шили одежду для фронта. После продолжила свою трудовую деятельность на механическом заводе, где организовала бригаду коммунистического труда, которая неоднократно была победителем социалистического соревнования. За доблестный труд Аза Николаевна была награждена Орденом Октябрьской Революции», – рассказала ее внучка Любовь.

Семьи Новиковых, Гусаровых и Тороповых из Нижнего Новгорода отметили, что их бабушка и дедушка – Елена Леонидовна и Петр Иванович – несмотря на возраст, не только принимали участие, но и вносили ценные идеи, вдохновляя внуков своим энтузиазмом. Петр Иванович проявил себя в «Традиционных играх», а Елена Леонидовна создала уникальный «Семейный словарь».

Семья Веденских из Калининграда добавила, что дедушка Владимир Викторович, бывший командир корабля и заботливый дед, активно вовлекался во все задания конкурса. Его внуки подчеркнули, что участие в конкурсе сблизило всю семью, а общение стало еще более теплым.

Всего во втором сезоне конкурса зарегистрировались более 726 тыс. человек – 196 тыс. семей из 89 регионов и 82 зарубежных стран. Окружные полуфиналы начнутся в ноябре 2025 года, а финал состоится 8 июля 2026 года. Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий и возможность отправиться в семейные путешествия.