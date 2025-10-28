Всемирный день бабушек и дедушек и День дзюдо отмечается 28 октября

Tекст: Ирма Каплан

Всемирный день бабушек и дедушек продолжает семейные торжества в честь близких людей – Дня матери и Дня отца. При этом отмечают этот праздник в десятках стран в разные дни и только в России 28 октября имеет прочный исторический фундамент и связан с историей древних славян. Они праздновали в конце октября целую неделю Осенние Деды – дни почитания предков и всего рода. В современной версии праздник призван донести старшему поколению их важность для молодых и юных.

Международный день анимации 28 октября отмечается не случайно: французский художник и изобретатель Эмиль Рейно в этот день в 1892 году впервые показал публике Парижа в «Кабинете фантастики» музея Гревен движущиеся изображения на экране, прозванные «светящейся пантомимой». Те, что стали предтечей яркой, эмоциональной, увлекательной анимации современности.

Всемирный день дзюдо в этот вторник отмечается вместе с днем рождения основателя этого вида боевых искусств Дзигоро Кано. Праздник 28 октября постановила отмечать Международная федерация дзюдо.

«Есть очень хорошее правило в дзюдо – гибкость во всем. Это очень хорошее правило, применимое к жизни в целом. Где-то хорошо «пуля-дура, штык-молодец», нужно быть готовым к штыковой атаке и не бояться этого, самим идти вперед, но часто очень важно проявлять гибкость для того, чтобы победить», – высказывался о дзюдо российский президент Владимир Путин.

День армейской авиации России 28 октября отмечает 77-ю годовщину создания. Эта часть авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России состоит в основном из вертолетов и работает над задачами непосредственной авиаподдержки, обеспечения боевых действий и другого.

Еще одна любопытная дата сегодня – День рождения московского водопровода, напоминающая о 28 октября 1804 года, когда торжественно запустили Мытищинский водопровод, а в город поступила чистая вода мытищинских ключей.

Кроме того, 28 октября в США празднуют День шоколада и День Статуи Свободы, в Венесуэле – День инженера, в Чехии – День независимости.

А именинный пирог сегодня для Ефима, Афанасия, Дмитрия, Дениса, Семена и Ивана.