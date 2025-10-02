Путин рассказал о любви к чтению Пушкина

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы государства, чтение классика позволяет не только получать удовольствие от литературы, но и глубже понимать историю, быт и чувства людей прошлых веков, передает РИА «Новости».

«У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда так люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться. Ну, само по себе интересно, приятно почитать. А кроме того, я люблю погрузиться в атмосферу. Почувствовать, как люди тогда жили, чем дышали, что думали», – заявил Путин.

В мае Путин лично провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.