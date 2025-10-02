В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин рассказал о любви к чтению Пушкина
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» признался, что на его домашнем столе всегда лежит томик Александра Пушкина.
По словам главы государства, чтение классика позволяет не только получать удовольствие от литературы, но и глубже понимать историю, быт и чувства людей прошлых веков, передает РИА «Новости».
«У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда так люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться. Ну, само по себе интересно, приятно почитать. А кроме того, я люблю погрузиться в атмосферу. Почувствовать, как люди тогда жили, чем дышали, что думали», – заявил Путин.
В мае Путин лично провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.