Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Тракторист получил ранения после удара дрона в Белгородской области
В районе села Казинка в Белгородской области тракторист получил ранения при ударе беспилотника по сельскохозяйственной технике во время работы в поле.
Механизатор трактора получил ранения в результате удара беспилотника в районе села Казинка Валуйского округа Белгородской области, передает РИА «Новости». Вячеслав Гладков сообщил, что в момент атаки мужчина находился в поле за работой.
«В районе села Казинка Валуйского округа от удара дрона по работающему в поле трактору ранен механизатор. В Валуйской ЦРБ мужчине диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча», – написал губернатор. По данным Гладкова, пострадавшему оказали необходимую медпомощь, лечение он продолжит амбулаторно.
В результате атаки был поврежден трактор. Также в селе Кукуевка, по словам губернатора, дрон повредил линию электропередачи, из-за чего часть села временно осталась без света.
Аварийные службы готовы приступить к восстановлению энергоснабжения после согласования с министерством обороны России. На данный момент работы по ремонту еще не начались.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки над регионом были сбиты и подавлены 55 украинских беспилотников. В результате атак пострадали шесть мирных жителей.